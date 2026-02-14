Рейтинг@Mail.ru
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с предложением
01:17 14.02.2026
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с предложением
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с предложением - РИА Новости, 14.02.2026
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с предложением
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать концессионное управление железными дорогами республики одной из дружественных Еревану и Москве... РИА Новости, 14.02.2026
армения
россия
москва
"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с предложением

Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать концессионное управление железными дорогами республики одной из дружественных Еревану и Москве стран, сообщает Sputnik Армения.
"В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан", — сказал он.
По его словам, Ереван делает все возможное, чтобы убедить своих партнеров в том, что хоть железные дороги и находятся под управлением России, но это собственность Армении.
"Россия, в нашем восприятии, не хочет и на практике не создаст никаких препятствий для наших региональных проектов", — признал Пашинян.
В феврале 2008 года Армения передала свою железнодорожную инфраструктуру в концессионное управление "дочке" РЖД— ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Срок составляет 30 лет с правом продления еще на десять лет.
В декабре минувшего года премьер сообщил, что попросил российскую сторону срочно заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию, речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе. Кроме того, сказал Пашинян, в ближайшее время он попросит российскую сторону восстановить железную дорогу из Иджевана в азербайджанский Гахаз.
В четверг российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва по обращению Армении начинает переговоры о восстановлении двух участков железных дорог, которые обеспечат стыковку с дорогами Азербайджана и Турции.
