"Просто купила бы": Пашинян обратился к России с предложением

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать концессионное управление железными дорогами республики одной из дружественных Еревану и Москве стран, сообщает Sputnik Армения.
По его словам, Ереван делает все возможное, чтобы убедить своих партнеров в том, что хоть железные дороги и находятся под управлением России, но это собственность Армении.
"Россия, в нашем восприятии, не хочет и на практике не создаст никаких препятствий для наших региональных проектов", — признал Пашинян.
В феврале 2008 года Армения передала свою железнодорожную инфраструктуру в концессионное управление "дочке" РЖД— ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Срок составляет 30 лет с правом продления еще на десять лет.
В декабре минувшего года премьер сообщил, что попросил российскую сторону срочно заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию, речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе. Кроме того, сказал Пашинян, в ближайшее время он попросит российскую сторону восстановить железную дорогу из Иджевана в азербайджанский Гахаз.
В четверг российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва по обращению Армении начинает переговоры о восстановлении двух участков железных дорог, которые обеспечат стыковку с дорогами Азербайджана и Турции.
