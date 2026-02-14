Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Магнитогорске арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом
14:14 14.02.2026
Источник: в Магнитогорске арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом
Источник: в Магнитогорске арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом
происшествия, россия, челябинская область, магнитогорск
Происшествия, Россия, Челябинская область, Магнитогорск
Источник: в Магнитогорске арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом

Главу отдела по борьбе с экстремизмом в Магнитогорске арестовали до 13 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев - РИА Новости. Суд арестовал до 13 апреля начальника межрайонного отделения по противодействию экстремизму, расположенного в Магнитогорске, центра противодействия экстремизму ГУМВД России по Челябинской области, он обвиняется в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в судебной системе региона.
"Сегодня, 14 февраля Ленинским районным судом Магнитогорска Челябинской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 апреля 2026 года ранее задержанному сотрудниками УФСБ России во взаимодействии с оперативно-розыскной частью СБ ГУМВД России по Челябинской области начальнику межрайонного отделения по противодействия экстремизму центра противодействия экстремизму ГУМВД России по Челябинской области (с дислокацией в Магнитогорске) подполковнику полиции Афонасенко Ильи", - сказал собеседник агентства.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), уточнил он.
Подозреваемого задержали в пятницу.
Полковник полиции Константин Козицын - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ФСБ задержала начальника УМВД в Магнитогорске
22 декабря 2025, 08:58
 
