Дебютный гол Гехи помог "Манчестер Сити" обыграть "Солфорд" в АПЛ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Солфорд Сити" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу "горожан", в составе которых дебютный гол забил защитник Марк Гехи (81-я минута), также на 6-й минуте автоголом отметился защитник гостей Алфи Доррингтон.
Соперник "Манчестер Сити" по следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Солфорд" выступает в четвертом по силе английском дивизионе, где располагается на шестом месте таблицы с 52 баллами.
В других матчах дня выступающий в третьем по силе дивизионе "Мансфилд Таун" на выезде обыграл клуб АПЛ "Бернли" со счетом 2:1, а "Вест Хэм" на выезде в дополнительное время одержал победу над выступающим в третьей лиге клубом "Бертон Альбион" - 1:0.