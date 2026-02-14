Рейтинг@Mail.ru
Дебютный гол Гехи помог "Манчестер Сити" обыграть "Солфорд" в АПЛ - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:59 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/apl-2074426384.html
Дебютный гол Гехи помог "Манчестер Сити" обыграть "Солфорд" в АПЛ
Дебютный гол Гехи помог "Манчестер Сити" обыграть "Солфорд" в АПЛ - РИА Новости, 14.02.2026
Дебютный гол Гехи помог "Манчестер Сити" обыграть "Солфорд" в АПЛ
"Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Солфорд Сити" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T19:59:00+03:00
2026-02-14T19:59:00+03:00
футбол
спорт
англия
манчестер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069169861_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_805f2262fef44cfe752e4f17374900dd.jpg
https://ria.ru/20260214/futbol-2074425037.html
англия
манчестер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069169861_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_96a7108c26729c219af770a573ad162d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, англия, манчестер
Футбол, Спорт, Англия, Манчестер
Дебютный гол Гехи помог "Манчестер Сити" обыграть "Солфорд" в АПЛ

Дебютный гол Гехи помог "Манчестер Сити" обыграть "Солфорд" в 1/16 финала АПЛ

© Соцсети клубаФутболисты "Манчестер Сити"
Футболисты Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Манчестер Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Солфорд Сити" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу "горожан", в составе которых дебютный гол забил защитник Марк Гехи (81-я минута), также на 6-й минуте автоголом отметился защитник гостей Алфи Доррингтон.
Соперник "Манчестер Сити" по следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Солфорд" выступает в четвертом по силе английском дивизионе, где располагается на шестом месте таблицы с 52 баллами.
В других матчах дня выступающий в третьем по силе дивизионе "Мансфилд Таун" на выезде обыграл клуб АПЛ "Бернли" со счетом 2:1, а "Вест Хэм" на выезде в дополнительное время одержал победу над выступающим в третьей лиге клубом "Бертон Альбион" - 1:0.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Бавария" разгромила "Вердер" в матче Бундеслиги, Кейн забил 500-й гол
Вчера, 19:48
 
ФутболСпортАнглияМанчестер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала