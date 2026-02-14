Рейтинг@Mail.ru
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона
Футбол
 
15:17 14.02.2026
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона
Английский "Тоттенхэм" назначил на пост главного тренера хорвата Игора Тудора, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/futbol-2074321358.html
спорт, игор тудор, тоттенхэм хотспур, ювентус, английская премьер-лига (апл), лига чемпионов уефа, лацио
Футбол, Спорт, Игор Тудор, Тоттенхэм Хотспур, Ювентус, Английская премьер-лига (АПЛ), Лига чемпионов УЕФА, Лацио
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона

Игор Тудор назначен главным тренером ФК "Тоттенхэм" до конца сезона

Игор Тудор
Игор Тудор - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© официальный твиттер клуба "Верона"
Игор Тудор. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Английский "Тоттенхэм" назначил на пост главного тренера хорвата Игора Тудора, сообщается на сайте футбольного клуба.
Специалист будет руководить командой до конца сезона.
Ранее 11 февраля датчанин Томас Франк по решению совета директоров покинул пост главного тренера "Тоттенхэма". Клуб с 29 очками идет на 16-м месте в таблице Английской премьер-лиги, имея восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны. Команда напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Тудору 47 лет, в разные годы он работал во французском "Марселе", итальянских "Ювентусе", "Лацио" и "Вероне".
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился
Футбол Спорт Игор Тудор Тоттенхэм Хотспур Ювентус АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Лига чемпионов 2025-2026 Лацио
 
