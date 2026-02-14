https://ria.ru/20260214/apl-2074389654.html
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона
Английский "Тоттенхэм" назначил на пост главного тренера хорвата Игора Тудора, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона
