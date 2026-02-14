В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В США начался частичный шатдаун структур МВБ из-за проблем с финансированием, пишет Washington Post.
"Значительная часть министерства внутренней безопасности исчерпала средства в субботу утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик", — говорится в материале.
По данным газеты, шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих. В то же время большинству из затронутых сотрудников МВБ придется продолжить работу без заработной платы до разрешения кризиса.
Бюджет этого ведомства стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад. Часть демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в Миннесоте.
Как сообщалось ранее, из-за шатдауна частично остановят работу TSA (Служба транспортной безопасности), FEMA (Агентство по чрезвычайным ситуациям), береговая охрана.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Второй шатдаун с начала президентского срока Дональда Трампа был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.