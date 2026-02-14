Рейтинг@Mail.ru
В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP
08:41 14.02.2026 (обновлено: 09:48 14.02.2026)
В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP
В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP - РИА Новости, 14.02.2026
В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP
В США начался частичный шатдаун структур МВБ из-за проблем с финансированием, пишет Washington Post. РИА Новости, 14.02.2026
в мире, сша, конгресс сша, дональд трамп, fema
В мире, США, Конгресс США, Дональд Трамп, FEMA
В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP

WP: в США начался частичный шатдаун структур МВБ

Здание Капитолия в Вашингтоне, США. 13 февраля 2026
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Annabelle Gordon
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. 13 февраля 2026
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В США начался частичный шатдаун структур МВБ из-за проблем с финансированием, пишет Washington Post.
"Значительная часть министерства внутренней безопасности исчерпала средства в субботу утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик", — говорится в материале.

Вашингтон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна
28 января, 07:32
По данным газеты, шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих. В то же время большинству из затронутых сотрудников МВБ придется продолжить работу без заработной платы до разрешения кризиса.

Бюджет этого ведомства стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад. Часть демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в Миннесоте.

Как сообщалось ранее, из-за шатдауна частично остановят работу TSA (Служба транспортной безопасности), FEMA (Агентство по чрезвычайным ситуациям), береговая охрана.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Второй шатдаун с начала президентского срока Дональда Трампа был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
10 января, 06:13
 
В мире, США, Конгресс США, Дональд Трамп, FEMA
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
