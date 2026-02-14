В США начался частичный шатдаун структур МВБ, пишет WP

Бюджет этого ведомства стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад. Часть демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в Миннесоте.