"Алроса" поделилась, как покупатели выбирают бриллианты к праздникам
"Алроса" поделилась, как покупатели выбирают бриллианты к праздникам
"Алроса" поделилась, как покупатели выбирают бриллианты к праздникам
Аудитория с высоким уровнем дохода предпочитает инвестиционные бриллианты с уникальными характеристиками и индивидуальным дизайном, поэтому выбор украшения к 14
"Алроса": богатые покупатели выбирают бриллианты с уникальными характеристиками
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аудитория с высоким уровнем дохода предпочитает инвестиционные бриллианты с уникальными характеристиками и индивидуальным дизайном, поэтому выбор украшения к 14 февраля может начинаться еще осенью или в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"Для аудитории HNWI и UHNWI (люди со сверхвысоким чистым капиталом - ред.) зимний период также традиционно остаётся активным, однако в сегменте инвестиционных бриллиантов сезонность проявляется иначе, чем в классическом ювелирном спросе … украшения, приуроченные к 14 февраля, нередко "начинаются" с выбора бриллианта ещё осенью или в период новогодних праздников, что делает привязку спроса к конкретным датам условной и смещает фокус с повода на качество и параметры актива", - сообщили в компании.
Отмечается, что некоторые из этих бриллиантов в дальнейшем становятся основой для ювелирных изделий с индивидуальным дизайном, что требует времени — от выбора самого бриллианта до разработки эскиза и работы с ювелиром.
"Что касается нашей программы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive, речь идёт о работе с ограниченной коллекцией редких бриллиантов с высокими характеристиками цвета и качества, которые рассматриваются прежде всего как объект инвестиции и разумной роскоши, а не покупка "к дате", - добавили в "Алросе
