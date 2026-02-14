Рейтинг@Mail.ru
В "Алросе" рассказали, какие украшения чаще дарят на 14 февраля - РИА Новости, 14.02.2026
14:56 14.02.2026
В "Алросе" рассказали, какие украшения чаще дарят на 14 февраля
В "Алросе" рассказали, какие украшения чаще дарят на 14 февраля - РИА Новости, 14.02.2026
В "Алросе" рассказали, какие украшения чаще дарят на 14 февраля
Стабильным остается интерес к бриллиантам фантазийных оттенков в преддверии праздника всех влюбленных, а среди взрослых пар выше спрос на новые обручальные... РИА Новости, 14.02.2026
общество, сша, алроса, ювелирные украшения
Общество, США, Алроса, ювелирные украшения
В "Алросе" рассказали, какие украшения чаще дарят на 14 февраля

"Алроса": стабильный интерес сохраняется к бриллиантам фантазийных оттенков

© Фото : АК "Алроса"Бриллиант "Новое Солнце"
Бриллиант Новое Солнце - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : АК "Алроса"
Бриллиант "Новое Солнце". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стабильным остается интерес к бриллиантам фантазийных оттенков в преддверии праздника всех влюбленных, а среди взрослых пар выше спрос на новые обручальные кольца, сообщили РИА Новости в "Алросе".
«
"Стабильный интерес сохраняется и к бриллиантам фантазийных оттенков, прежде всего в силу их исключительной редкости", - рассказали в компании.
Алмаз весом 340 карат - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
31 января, 17:13
Отмечается, что почти все подобные украшения созданы в единственном экземпляре, а их дизайн продиктован особенностями каждого конкретного драгоценного камня, именно поэтому такие изделия быстро находят своих владельцев.
«
"Отдельную динамику мы наблюдаем у более взрослых пар: в преддверии праздника они всё чаще рассматривают обновление обручальных колец", - добавили в "Алросе".
В первую очередь это происходит из-за естественного изнашивания изделий, но также многим хочется приобрести более актуальное украшение с точки зрения дизайна и характеристик, уточнил алмазодобытчик.
Алмаз 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, сколько времени уходит на огранку алмаза
31 января, 11:15
«
"В последние годы мы наблюдаем тенденцию: ювелирные украшения всё чаще приобретаются в связи с личными датами и значимыми событиями… При этом канун дня всех влюбленных традиционно наполнен атмосферой романтики и часто становится поводом, чтобы признаться в чувствах и решиться на особенный подарок", - отметили в "Алросе".
Мировая статистика подтверждает значение праздника для ювелирного рынка. Например, в США, на которые приходится около половины мирового спроса на натуральные бриллианты, в этом году ожидается рекордный объём продаж в преддверии 14 февраля.
"По оценкам Национальной федерации розничной торговли, совокупный объём расходов на празднование может достичь 29 миллиардов долларов, при этом около четверти покупателей выбирают в подарок именно ювелирные изделия. Таким образом, украшения закономерно сохраняют статус одного из самых востребованных подарков ко Дню всех влюблённых", - считают в компании.
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Алроса" подсчитала, сколько граммов алмаза надо для создания бриллианта
31 января, 04:40
 
ОбществоСШААлросаювелирные украшения
 
 
