Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 925 военных, два танка, включая танк Leopard производства ФРГ, за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Юга" за неделю
