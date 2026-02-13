Рейтинг@Mail.ru
Журналист обвинил украинских националистов в фальсификации истории
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 13.02.2026 (обновлено: 04:19 13.02.2026)
Журналист обвинил украинских националистов в фальсификации истории
Журналист обвинил украинских националистов в фальсификации истории - РИА Новости, 13.02.2026
Журналист обвинил украинских националистов в фальсификации истории
Власти Украины ведут сознательную политику по уничтожению русской исторической памяти и культурных ориентиров, поделился мнением с РИА Новости американский... РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
россия
вооруженные силы украины
русская православная церковь
украина
курская область
россия
Журналист обвинил украинских националистов в фальсификации истории

Журналист Хелали: украинские националисты пытаются фальсифицировать историю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Власти Украины ведут сознательную политику по уничтожению русской исторической памяти и культурных ориентиров, поделился мнением с РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.
"Национализм украинского режима имеет историческую основу, то есть они пытаются воссоздать историю и фальсифицировать ее... Украинцы, как бы сильно националисты ни хотели изменить историю, не могут отделить себя от русской истории", - сказал журналист.
Хелали отметил, что Украина отделилась от России "по воле Запада" и попытались переделать себя, но они не могут изменить историю, уничтожая всю культуру времён Российской империи и СССР.
"Они являются неотъемлемой частью российской истории, потому что вся эта земля - часть российской территории", - добавил он.
Кристофер Хелали посетил прифронтовые районы Курской области, которые были под украинской оккупацией, где зафиксировал осквернение храмов Русской православной церкви и разрушение гражданской инфраструктуры. Также американский журналист ознакомился с образцами зарубежного оружия, которое ВСУ и наёмники бросили при отступлении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
