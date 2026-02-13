Рейтинг@Mail.ru
Бурятский Дед Мороз рассказал, что нужно, чтобы жизнь становилась лучше - РИА Новости, 13.02.2026
06:17 13.02.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, что нужно, чтобы жизнь становилась лучше
Бурятский Дед Мороз рассказал, что нужно, чтобы жизнь становилась лучше - РИА Новости, 13.02.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, что нужно, чтобы жизнь становилась лучше
Жизнь человека поменяется в лучшую сторону, если становиться лучше самому, по-доброму относиться к людям, заботиться о близких, природе и животных, рассказал... РИА Новости, 13.02.2026
общество, россия, дед мороз
Общество, Россия, Дед Мороз
Бурятский Дед Мороз рассказал, что нужно, чтобы жизнь становилась лучше

РИА Новости: жизнь станет лучше, если человек будет заботиться о близких

УЛАН-УДЭ, 13 фев - РИА Новости. Жизнь человека поменяется в лучшую сторону, если становиться лучше самому, по-доброму относиться к людям, заботиться о близких, природе и животных, рассказал РИА Новости бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн (Белый старец).
"Чтобы твоя жизнь стала лучше, прежде всего, надо начинать становиться лучше самому. Современные люди часто забывают об этом, а ведь основа всего в мире - это доброе отношение к близким, любовь к своим родителям, принцип "не навреди" по отношению к природе, забота о старших и младших, а также о тех питомцах, которые живут у вас дома", - сказал он.
Сагаан Убгэн (Республика Бурятия) - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, какие желания он может исполнить
5 февраля, 01:42
Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Убгэн стал буддийским божеством.
Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана - буддийского Нового года, одного из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.
Название "Сагаалган" произошло от слова "сагаан", что означает "белый". Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.
Для буддистов России Новый год по лунному календарю в 2026 году наступит 18 февраля. В свои права вступит год красной огненной лошади.
День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), шествие от Главной арки ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, как загадать ему желание
24 января, 05:46
 
ОбществоРоссияДед Мороз
 
 
