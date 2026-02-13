Бурятский Дед Мороз рассказал, что нужно, чтобы жизнь становилась лучше

УЛАН-УДЭ, 13 фев - РИА Новости. Жизнь человека поменяется в лучшую сторону, если становиться лучше самому, по-доброму относиться к людям, заботиться о близких, природе и животных, рассказал РИА Новости бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн (Белый старец).

"Чтобы твоя жизнь стала лучше, прежде всего, надо начинать становиться лучше самому. Современные люди часто забывают об этом, а ведь основа всего в мире - это доброе отношение к близким, любовь к своим родителям, принцип "не навреди" по отношению к природе, забота о старших и младших, а также о тех питомцах, которые живут у вас дома", - сказал он.

Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Убгэн стал буддийским божеством.

Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана - буддийского Нового года, одного из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.

Название "Сагаалган" произошло от слова "сагаан", что означает "белый". Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.