Жительница Казани зарегистрировала в квартире 1,2 тысячи иностранцев - РИА Новости, 13.02.2026
17:23 13.02.2026
Жительница Казани зарегистрировала в квартире 1,2 тысячи иностранцев
происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Жительница Казани зарегистрировала в квартире 1,2 тысячи иностранцев

Жительнице Казани грозит до 5 лет за регистрацию 1,2 тыс иностранцев в квартире

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Жительница Казани фиктивно зарегистрировала в своей квартире в 2025 году 1,2 тысячи иностранных граждан, ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщило МВД по Татарстану.
"Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан установили, что 47-летняя жительница Казани занимается фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. При проверке полицейские выяснили, что в 2025 году женщина зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Р. Зорге, более 1200 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
По данным полиции, доказано, что ни один из зарегистрированных иностранцев по данному адресу не проживал.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации", по которой женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
