Источник рассказал о составе делегации на переговорах по Украине в Женеве
Источник рассказал о составе делегации на переговорах по Украине в Женеве - РИА Новости, 13.02.2026
Источник рассказал о составе делегации на переговорах по Украине в Женеве
Состав делегации РФ на переговорах по Украине в Женеве пошире, так как тем побольше, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:31:00+03:00
2026-02-13T17:31:00+03:00
2026-02-13T17:32:00+03:00
украина
женева (город)
россия
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
в мире, украина, женева (город), россия, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Источник рассказал о составе делегации на переговорах по Украине в Женеве
РИА Новости: делегация РФ в Женеве будет состоять из 15-20 человек