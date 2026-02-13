Жапаров намерен реформировать госкомитет нацбезопасности

БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что намерен реформировать госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) после отставки председателя ведомства Камчыбека Ташиева.

Во вторник указом президента были освобождены от должностей глава ГКНБ и три его заместителя. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, что глава государства принял решение об отставке своего давнего соратника Ташиева, чтобы не допустить раскола в обществе, который хотели спровоцировать лица, манипулирующие именем генерала.

"ГКНБ полностью выполнил возложенную на него миссию. Более того, можно сказать, что по отдельным направлениям он даже перевыполнил ее. Однако государство – это живой организм, оно должно постоянно развиваться и меняться. Если вчера перед национальной безопасностью стояли одни вызовы, то сегодня стоят совершенно другие. С учетом этих реалий в ГКНБ будет проведена качественная реформа, отвечающая современным угрозам и глобальным изменениям. Мир меняется, и в соответствии с этим наши государственные институты также должны двигаться вперед и обновляться", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар

По словам Жапарова, если будут выявлены факты, что отдельные представители спецслужбы либо других государственных органов вышли за рамки закона и превысили свои полномочия, они обязательно будут расследованы, а фигуранты привлечены к ответственности.