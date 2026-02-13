Рейтинг@Mail.ru
08:03 13.02.2026
Жапаров намерен реформировать госкомитет нацбезопасности
Жапаров намерен реформировать госкомитет нацбезопасности
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что намерен реформировать госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) после отставки председателя ведомства Камчыбека Ташиева. РИА Новости, 13.02.2026
Жапаров намерен реформировать госкомитет нацбезопасности

Жапаров намерен реформировать госкомитет нацбезопасности после отставки Ташиева

Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс". Архивное фото
БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что намерен реформировать госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) после отставки председателя ведомства Камчыбека Ташиева.
Во вторник указом президента были освобождены от должностей глава ГКНБ и три его заместителя. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, что глава государства принял решение об отставке своего давнего соратника Ташиева, чтобы не допустить раскола в обществе, который хотели спровоцировать лица, манипулирующие именем генерала.
"ГКНБ полностью выполнил возложенную на него миссию. Более того, можно сказать, что по отдельным направлениям он даже перевыполнил ее. Однако государство – это живой организм, оно должно постоянно развиваться и меняться. Если вчера перед национальной безопасностью стояли одни вызовы, то сегодня стоят совершенно другие. С учетом этих реалий в ГКНБ будет проведена качественная реформа, отвечающая современным угрозам и глобальным изменениям. Мир меняется, и в соответствии с этим наши государственные институты также должны двигаться вперед и обновляться", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар.
По словам Жапарова, если будут выявлены факты, что отдельные представители спецслужбы либо других государственных органов вышли за рамки закона и превысили свои полномочия, они обязательно будут расследованы, а фигуранты привлечены к ответственности.
"У нас не существует понятия "прикрывать" тех, кто совершает незаконные действия, кем бы они ни были. В служении народу государство ставит закон выше всего. Этот принцип применялся и тогда, когда речь шла о наших близких родственниках и близких людях. Вы сами были свидетелями таких случаев", - подчеркнул президент.
