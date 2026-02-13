Жапаров объяснил, почему отправил в отставку главу ГКНБ

БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров объяснил, что отправил в отставку главу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева ради сохранения стабильности в стране.

Во вторник Жапаров освободил от должностей Ташиева и трех его заместителей. Позже пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, что глава государства принял решение об отставке своего давнего соратника Ташиева, чтобы не допустить раскола в обществе, который хотели спровоцировать лица, манипулирующие именем генерала.

"Если бы я не освободил Камчыбека Ташиева от должности, то из-за действий тех, кто работал в указанном направлении, подобные заявления стали бы звучать еще активнее. Это могло бы привести к расколу среди работников государственного аппарата и в обществе, а также к возможным противостояниям. Именно поэтому мне пришлось принять решение об освобождении моего друга от должности. Стабильность в государстве для меня превыше всего", - заявил лидер страны в интервью госагентству Кабар

По словам Жапарова, попытки разделить общество начались в парламенте. Отдельные депутатские группы стали вызывать депутатов и делить их, задавая вопрос, чью сторону они выберут: президента или Ташиева. "Если бы я своевременно не предпринял такие решительные шаги, это могло бы перейти на простых граждан, и народ тоже начал бы делиться на две части… Именно поэтому мне пришлось принять такое решение", - уточнил лидер республики.