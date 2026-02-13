Рейтинг@Mail.ru
09:34 13.02.2026 (обновлено: 12:57 13.02.2026)
Жапаров объяснил, почему отправил в отставку главу ГКНБ
Президент Киргизии Садыр Жапаров объяснил, что отправил в отставку главу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева ради сохранения стабильности в...
Жапаров объяснил, почему отправил в отставку главу ГКНБ

Жапаров объяснил, что отправил в отставку главу ГКНБ ради стабильности в стране

Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс". Архивное фото
БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров объяснил, что отправил в отставку главу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева ради сохранения стабильности в стране.
Во вторник Жапаров освободил от должностей Ташиева и трех его заместителей. Позже пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, что глава государства принял решение об отставке своего давнего соратника Ташиева, чтобы не допустить раскола в обществе, который хотели спровоцировать лица, манипулирующие именем генерала.
"Если бы я не освободил Камчыбека Ташиева от должности, то из-за действий тех, кто работал в указанном направлении, подобные заявления стали бы звучать еще активнее. Это могло бы привести к расколу среди работников государственного аппарата и в обществе, а также к возможным противостояниям. Именно поэтому мне пришлось принять решение об освобождении моего друга от должности. Стабильность в государстве для меня превыше всего", - заявил лидер страны в интервью госагентству Кабар.
По словам Жапарова, попытки разделить общество начались в парламенте. Отдельные депутатские группы стали вызывать депутатов и делить их, задавая вопрос, чью сторону они выберут: президента или Ташиева. "Если бы я своевременно не предпринял такие решительные шаги, это могло бы перейти на простых граждан, и народ тоже начал бы делиться на две части… Именно поэтому мне пришлось принять такое решение", - уточнил лидер республики.
Жапаров заверил, что в кадровых назначениях в республике никакого разделения нет и не будет. "Каждое назначение проходит тщательную проверку. Ранее я ставил такую же задачу и перед Камчыбеком Ташиевым, и перед руководителями министерств и ведомств, и перед председателем кабинета министров, и перед губернаторами – предлагать принципиальные, профессиональные кадры, которые будут работать на государство. И сегодня я продолжаю придерживаться такого же требования. Они вносят предложения, исходя из этих критериев. Поэтому никакого разделения на "команду Жапарова" или "команду Ташиева" нет", - подчеркнул он.
Президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Глава Киргизии объяснил обращение в КС о сроке своих полномочий
