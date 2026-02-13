Рейтинг@Mail.ru
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 13.02.2026 (обновлено: 15:22 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/zelenskiy-2074188174.html
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 13.02.2026
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский давно бы решился на проведение президентских выборов на Украине, если бы был уверен, что сможет победить на них, написал депутат Верховной... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:11:00+03:00
2026-02-13T15:22:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
артем дмитрук
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_0:150:1618:1060_1920x0_80_0_0_521d044b83101dbe81be1acbc5401412.jpg
https://ria.ru/20260213/saldo-2074097242.html
https://ria.ru/20260213/peskov-2074143746.html
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074137726.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_50:0:1487:1078_1920x0_80_0_0_363c8d9c41f822b6bfdb5cc9a05ec1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском

Дмитрук: если бы Зеленский был уверен в победе на выборах, то давно бы их провел

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский давно бы решился на проведение президентских выборов на Украине, если бы был уверен, что сможет победить на них, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит потому, что риски слишком высоки — и политические, и личные", — написал он.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сальдо назвал слова Зеленского о выборах на Украине фарсом
Вчера, 10:29
По словам парламентария, признание результата выборов на Украине со стороны России и Белоруссии "имеет ключевое значение", тогда как одностороннее признание Запада "не решает вопрос реальной легализации власти".
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Позже Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
Вчера, 12:44
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Ясно дали понять". На Западе сообщили Украине плохие новости из-за России
Вчера, 12:35
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала