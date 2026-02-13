https://ria.ru/20260213/zelenskiy-2074188174.html
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский давно бы решился на проведение президентских выборов на Украине, если бы был уверен, что сможет победить на них, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Дмитрук: если бы Зеленский был уверен в победе на выборах, то давно бы их провел
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский давно бы решился на проведение президентских выборов на Украине, если бы был уверен, что сможет победить на них, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Если бы Зеленский
мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит потому, что риски слишком высоки — и политические, и личные", — написал он.
По словам парламентария, признание результата выборов на Украине
со стороны России
и Белоруссии
"имеет ключевое значение", тогда как одностороннее признание Запада "не решает вопрос реальной легализации власти".
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Позже Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп
, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.