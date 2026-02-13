МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский давно бы решился на проведение президентских выборов на Украине, если бы был уверен, что сможет победить на них, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит потому, что риски слишком высоки — и политические, и личные", — написал он.

По словам парламентария, признание результата выборов на Украине со стороны России Белоруссии "имеет ключевое значение", тогда как одностороннее признание Запада "не решает вопрос реальной легализации власти".

В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Позже Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп , который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.