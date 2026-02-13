Рейтинг@Mail.ru
"Определенный сигнал": в Киеве рассказали, чего испугался Зеленский - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/zelenskiy-2074069372.html
"Определенный сигнал": в Киеве рассказали, чего испугался Зеленский
"Определенный сигнал": в Киеве рассказали, чего испугался Зеленский - РИА Новости, 13.02.2026
"Определенный сигнал": в Киеве рассказали, чего испугался Зеленский
Владимир Зеленский недоволен тем, что в западной прессе распространяется информация о выборах на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу "Дикий.Live"... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T05:26:00+03:00
2026-02-13T05:26:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
руслан бортник
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978109_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb24b021481b158159dff42a92774ee3.jpg
https://ria.ru/20260213/zelenskiy-2074065268.html
https://ria.ru/20260213/sdelka-2074054850.html
https://ria.ru/20260213/svo-2074059281.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978109_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1babe3a2a8d28fc54443f5bbc149a0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, руслан бортник, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Руслан Бортник, Владимир Зеленский
"Определенный сигнал": в Киеве рассказали, чего испугался Зеленский

Бортник: Зеленский недоволен публикациями в СМИ о возможности выборов

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский недоволен тем, что в западной прессе распространяется информация о выборах на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу "Дикий.Live" украинский политолог Руслан Бортник.
«
"Скорость реакции Зеленского говорит о том, что он не заинтересован в распространении этой информации. Он рассматривает его как элемент дестабилизации его управления", — сказал Бортник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Киеве раскрыли тайную фантазию Зеленского
Вчера, 03:38
По словам эксперта, сам факт подобных публикаций может служить сигналом главе киевского режима от западных элит о том, что их не устраивают результаты его работы.
"Мы видим определенный сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы", —пояснил Бортник.
В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Депутат Рады сделал громкое заявление после слов Зеленского о войне
Вчера, 00:28
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Она рушится": на Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 01:59
 
В миреУкраинаСШАКиевРуслан БортникВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала