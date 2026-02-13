"Определенный сигнал": в Киеве рассказали, чего испугался Зеленский

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский недоволен тем, что в западной прессе распространяется информация о выборах на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу "Дикий.Live" украинский политолог Руслан Бортник.
"Скорость реакции Зеленского говорит о том, что он не заинтересован в распространении этой информации. Он рассматривает его как элемент дестабилизации его управления", — сказал Бортник.
По словам эксперта, сам факт подобных публикаций может служить сигналом главе киевского режима от западных элит о том, что их не устраивают результаты его работы.
"Мы видим определенный сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы", —пояснил Бортник.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.