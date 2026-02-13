МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС в нынешнем состоянии невозможно, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Конечно, никто Украину брать в Европейский союз не будет. Вся эта новая, так сказать, фантазия Зеленского — она нереализуема", — объяснил он в эфире своего YouTube-канала.
Тем не менее, продолжил эксперт, страна все еще может попытаться стать частью ЕС как "экономический свободный анклав" после "правильного" мирного соглашения и завершения конфликта.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.