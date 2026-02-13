Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли тайную фантазию Зеленского - РИА Новости, 13.02.2026
03:38 13.02.2026
В Киеве раскрыли тайную фантазию Зеленского
В Киеве раскрыли тайную фантазию Зеленского
Вступление Украины в ЕС в нынешнем состоянии невозможно, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 13.02.2026
В Киеве раскрыли тайную фантазию Зеленского

Соскин назвал нереалистичными мечты Зеленского о вступлении Украины в ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС в нынешнем состоянии невозможно, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Конечно, никто Украину брать в Европейский союз не будет. Вся эта новая, так сказать, фантазия Зеленского — она нереализуема", — объяснил он в эфире своего YouTube-канала.

"Она рушится": на Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 01:59
Тем не менее, продолжил эксперт, страна все еще может попытаться стать частью ЕС как "экономический свободный анклав" после "правильного" мирного соглашения и завершения конфликта.
"Оставшаяся часть Украины при, так сказать, согласованиях правильных с (Российской. — Прим. Ред.) Федерацией и Соединенными Штатами — у нее появляются все возможности тогда войти в Европейский Союз через вот эту модель", — сказал Соскин.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Депутат Рады сделал громкое заявление после слов Зеленского о войне
Вчера, 00:28
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СМИ: окружение Зеленского боится, что возможность сделки с Россией исчезнет
12 февраля, 23:55
 
