Зеленский признал, что США подают сигналы Украине о компромиссах - РИА Новости, 13.02.2026
23:52 13.02.2026
Зеленский признал, что США подают сигналы Украине о компромиссах
Владимир Зеленский признал, что США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы. РИА Новости, 13.02.2026
Зеленский заявил, что США подают сигнал Киеву о необходимости компромиссов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы.
"Они (США - ред.) подают больше сигналов о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, а не Россия", - заявил Зеленский изданию Politico.
Зеленский также назвал проведение выборов на Украине "отличной идеей", но для этого якобы нужна помощь президента США Дональда Трампа.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
