Зеленский встретился с канцлером Германии
Зеленский встретился с канцлером Германии - РИА Новости, 13.02.2026
Зеленский встретился с канцлером Германии
Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, они обсудили совместные проекты производства оружия. РИА Новости, 13.02.2026
Зеленский встретился с канцлером Германии
