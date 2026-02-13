Рейтинг@Mail.ru
21:09 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/zelenskij-2074299474.html
Зеленский встретился с канцлером Германии
Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, они обсудили совместные проекты производства оружия. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
россия
украина
германия
владимир зеленский
фридрих мерц
сергей лавров
нато
в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский и Мерц обсудили совместные проекты производства оружия

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / John MacDougall
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, они обсудили совместные проекты производства оружия.
«
"Обсудили совместные проекты производства оружия и дипломатическую работу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию
12 февраля, 17:47
 
