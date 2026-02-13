Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/zelenskij-2074163870.html
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии - РИА Новости, 13.02.2026
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
Владимир Зеленский, вызвав посла Венгрии в Киеве, снова доказал, что Украина - враг Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:52:00+03:00
2026-02-13T13:52:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
владимир зеленский
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260213/zelenskij-2074153196.html
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055539024.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, владимир зеленский, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии

Сийярто: Зеленский снова доказал, что Украина является врагом Венгрии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, вызвав посла Венгрии в Киеве, снова доказал, что Украина - враг Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, пока Украина требует от Брюсселя запретить Будапешту импорт российских энергоносителей, она даже не противник, а враг Венгрии, поскольку это нарушает основополагающие венгерские интересы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Зеленский не хочет пропускать нефть из России в Венгрию, заявил Сийярто
Вчера, 13:16
"Нашего посла вызвали в Киев и спросили, как Виктор Орбан смеет называть Украину врагом Венгрии, в то время как украинцы каждый день предпринимают новые шаги, доказывающие, что Украина на самом деле является врагом Венгрии", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Министр отметил, что Зеленский по политическим причинам не разрешает возобновить транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба", пытаясь таким образом поставить под угрозу энергоснабжение Венгрии и вмешаться в венгерские выборы.
Ранее Сийярто заявлял, что Украина сейчас - враг Венгрии, потому что пытается лишить Будапешт российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности Венгрии.
Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
17 ноября 2025, 17:50
 
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала