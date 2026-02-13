БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский по политическим причинам не позволяет возобновить поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", хотя технических оснований для этого нет, заявил венгерский министр иностранных дел и вyешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Как сообщил портал Mandiner, власти Украины не возобновляют транзит нефти, ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января.
"Зеленский по политическим соображениям решил, что он продолжит не допускать возобновления поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", хотя трубопровод технически полностью пригоден для возобновления поставок, и нет никаких технических или технологических причин, препятствующих возобновлению поставок", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, Киев "продолжает крайне грубое вмешательство в венгерские выборы", стремясь таким образом привести к власти проукраинскую партию "Тиса".
Министр подчеркнул, что правительство продолжит гарантировать энергобезопасность Венгрии, несмотря на угрозы со стороны Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
