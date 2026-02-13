Зеленский не хочет пропускать нефть из России в Венгрию, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский по политическим причинам не позволяет возобновить поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", хотя технических оснований для этого нет, заявил венгерский министр иностранных дел и вyешнеэкономических связей Петер Сийярто.