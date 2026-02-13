Российский посол рассказал о сторонниках продолжения конфликта на Украине

БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Западноевропейские страны занимают сторону украинского конфликта, конструктивной повестки в переговоры они не привнесут, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
"Европейцы осуществляют масштабную политическую, военно-техническую, финансовую и идеологическую поддержку Киева, бросают, в том числе в ущерб себе, все силы на нанесение России "стратегического поражения", по сути, являются стороной украинского конфликта. Никакой конструктивной повестки в переговоры они не привнесут", - сказал посол.
Глава дипмиссии отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, который выстраивался бы на равноправной основе и учитывал российские принципиальные интересы. Посол добавил, что на сегодняшний день Россия не видит такую готовность со стороны западноевропейских стран.
"Да и прежний опыт посредничества Берлина и Парижа в украинском урегулировании, Минском процессе, как мы помним, свёлся лишь к попыткам выиграть время ради ускоренного вооружения киевского режима и его подготовки к войне с Россией, в чем откровенно признались тогдашние лидеры ФРГ и Франции", - добавил Нечаев.
