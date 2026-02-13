Рейтинг@Mail.ru
15:41 13.02.2026
Российский посол рассказал о сторонниках продолжения конфликта на Украине
Российский посол рассказал о сторонниках продолжения конфликта на Украине
в мире, россия, берлин (город), киев, сергей нечаев (дипломат), мирный план сша по украине
В мире, Россия, Берлин (город), Киев, Сергей Нечаев (дипломат), Мирный план США по Украине
Российский посол рассказал о сторонниках продолжения конфликта на Украине

Нечаев: Западная Европа не принесет конструктива в переговоры по Украине

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Западноевропейские страны занимают сторону украинского конфликта, конструктивной повестки в переговоры они не привнесут, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«
"Европейцы осуществляют масштабную политическую, военно-техническую, финансовую и идеологическую поддержку Киева, бросают, в том числе в ущерб себе, все силы на нанесение России "стратегического поражения", по сути, являются стороной украинского конфликта. Никакой конструктивной повестки в переговоры они не привнесут", - сказал посол.
Глава дипмиссии отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, который выстраивался бы на равноправной основе и учитывал российские принципиальные интересы. Посол добавил, что на сегодняшний день Россия не видит такую готовность со стороны западноевропейских стран.
"Да и прежний опыт посредничества Берлина и Парижа в украинском урегулировании, Минском процессе, как мы помним, свёлся лишь к попыткам выиграть время ради ускоренного вооружения киевского режима и его подготовки к войне с Россией, в чем откровенно признались тогдашние лидеры ФРГ и Франции", - добавил Нечаев.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Украина выдвинула дерзкое требование к Европе
6 февраля, 11:33
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
