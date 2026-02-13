Российский посол рассказал о сторонниках продолжения конфликта на Украине

БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Западноевропейские страны занимают сторону украинского конфликта, конструктивной повестки в переговоры они не привнесут, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Глава дипмиссии отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, который выстраивался бы на равноправной основе и учитывал российские принципиальные интересы. Посол добавил, что на сегодняшний день Россия не видит такую готовность со стороны западноевропейских стран.