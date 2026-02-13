Запад готовит провокаторов на выборах в Госдуму, заявил Пискарев

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запад ведет работу над подготовкой провокаторов на выборах в Госдуму, с влияния в представительные органы власти, заявил глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.