12:17 13.02.2026
Запад готовит провокаторов на выборах в Госдуму, заявил Пискарев
Запад ведет работу над подготовкой провокаторов на выборах в Госдуму, с влияния в представительные органы власти, заявил глава думской комиссии по расследованию РИА Новости, 13.02.2026
политика, россия, василий пискарев, госдума рф
Политика, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
Запад готовит провокаторов на выборах в Госдуму, заявил Пискарев

Пискарев: Запад пытается внедрить провокаторов в органы власти к выборам в ГД

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запад ведет работу над подготовкой провокаторов на выборах в Госдуму, с влияния в представительные органы власти, заявил глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.
"Проведенный нами анализ показывает, что ведется активная работа над подготовкой провокаторов на выборах. Западники также будут пытаться внедрить своих агентов влияния в представительные органы власти", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Якушев назвал главную задачу "Единой России" на выборах в Госдуму
ПолитикаРоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
