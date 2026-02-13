МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям украинским бригад, в том числе бригаде охраны генерального штаба ВСУ, противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 106 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 30 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в недельной сводке ведомства.
