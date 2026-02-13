ВСУ потеряли свыше 1130 военных в зоне действия "Запада" за неделю

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям украинским бригад, в том числе бригаде охраны генерального штаба ВСУ, противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.