ВСУ потеряли свыше 1130 военных в зоне действия "Запада" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 13.02.2026 (обновлено: 12:23 13.02.2026)
ВСУ потеряли свыше 1130 военных в зоне действия "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1130 военных в зоне действия "Запада" за неделю - РИА Новости, 13.02.2026
ВСУ потеряли свыше 1130 военных в зоне действия "Запада" за неделю
Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям украинским бригад, в том числе бригаде охраны генерального штаба ВСУ, противник... РИА Новости, 13.02.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

ВСУ потеряли свыше 1130 военных в зоне действия "Запада" за неделю

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий во время боевой работы
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий во время боевой работы. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение формированиям украинским бригад, в том числе бригаде охраны генерального штаба ВСУ, противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 106 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 30 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в недельной сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
