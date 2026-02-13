https://ria.ru/20260213/zampostpred-2074076475.html
Зампостпреда России при ООН рассказала о контактах с коллегами из США
Зампостпреда России при ООН рассказала о контактах с коллегами из США - РИА Новости, 13.02.2026
Зампостпреда России при ООН рассказала о контактах с коллегами из США
Российская миссия при ООН поддерживает регулярные и рабочие контакты с коллегами из США, есть позитивные сдвиги в сравнении с периодом прошлой американской... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:11:00+03:00
2026-02-13T08:11:00+03:00
2026-02-13T08:11:00+03:00
в мире
сша
россия
анна евстигнеева
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
https://ria.ru/20260212/oon-2074046320.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, анна евстигнеева, оон
В мире, США, Россия, Анна Евстигнеева, ООН
Зампостпреда России при ООН рассказала о контактах с коллегами из США
Евстигнеева: Российская миссия при ООН поддерживает контакты с коллегами из США