Зампостпреда России при ООН рассказала о контактах с коллегами из США - РИА Новости, 13.02.2026
08:11 13.02.2026
Зампостпреда России при ООН рассказала о контактах с коллегами из США
Зампостпреда России при ООН рассказала о контактах с коллегами из США
Российская миссия при ООН поддерживает регулярные и рабочие контакты с коллегами из США, есть позитивные сдвиги в сравнении с периодом прошлой американской... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:11:00+03:00
2026-02-13T08:11:00+03:00
в мире
сша
россия
анна евстигнеева
оон
сша
россия
в мире, сша, россия, анна евстигнеева, оон
В мире, США, Россия, Анна Евстигнеева, ООН
Зампостпреда России при ООН рассказала о контактах с коллегами из США

Евстигнеева: Российская миссия при ООН поддерживает контакты с коллегами из США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 13 фев – РИА Новости. Российская миссия при ООН поддерживает регулярные и рабочие контакты с коллегами из США, есть позитивные сдвиги в сравнении с периодом прошлой американской администрации, рассказала в интервью РИА Новости зампостпреда РФ при Организации Анна Евстигнеева.
"Контакты с американскими коллегами носят рабочий и регулярный характер. Мы поддерживаем профессиональный диалог как по линии Совета Безопасности, так и по другим вопросам текущей повестки", – сказала она.
Евстигнеева подчеркнула также, что есть "определённые позитивные сдвиги по сравнению с периодом работы предыдущей администрации, когда в их манере общения преобладал излишне назидательный и конфронтационный тон".
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира
