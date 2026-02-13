https://ria.ru/20260213/zaharova-2074302888.html
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 13.02.2026
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц знал бы, что международного порядка, "основанного на правилах", не было, если бы внимательно изучал выступления российских официальных... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:54:00+03:00
2026-02-13T21:54:00+03:00
2026-02-13T21:55:00+03:00
в мире
германия
россия
берлин (город)
фридрих мерц
мария захарова
telegram
германия
россия
берлин (город)
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции
Захарова напомнила Мерцу, что основанного на правилах миропорядка уже давно нет