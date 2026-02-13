Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции
21:54 13.02.2026
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц знал бы, что международного порядка, "основанного на правилах", не было, если бы внимательно изучал выступления российских официальных...
в мире
Захарова оценила выступление Мерца на Мюнхенской конференции

Захарова напомнила Мерцу, что основанного на правилах миропорядка уже давно нет

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц знал бы, что международного порядка, "основанного на правилах", не было, если бы внимательно изучал выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в предыдущие годы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу Мерц, открывая заседание 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, подчеркнул, что международного порядка, "основанного на правовой системе и правилах", больше не существует.
Кадры визита Зеленского в Мюнхен - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Зеленского в Мюнхене не встретил никто из руководства Германии
Вчера, 16:13
«

"А если бы он внимательно изучал выступления российских официальных лиц на той же Мюнхенской конференции за предыдущие 19 лет, то знал бы, что его и не было", - написала Захарова в своем Telegram канале.

Официальный представитель министерства отметила, что был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве.
"Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина, обещали построить взамен "миропорядок, основанный на правилах", но их даже не удосужились сформулировать. Теперь раздали новые методички и выпустили говорящие головы их зачитывать. Неужели непротивно выглядеть как… Мерц", - заключила Захарова.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Запад давно перестал быть эталоном безопасности, заявила Захарова
18 февраля 2025, 13:29
 
