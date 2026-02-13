https://ria.ru/20260213/zaes-2074062825.html
Директор ЗАЭС рассказал о планах подвести новую ЛЭП со стороны России
днепр (река), энергодар, европа, вооруженные силы украины
Днепр (река), Энергодар, Европа, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Технически подвести к Запорожской АЭС ЛЭП с российской стороны возможно, такие планы есть, подготовительная работа к этому ведется, но остается вопрос целесообразности, учитывая, что и она может быть повреждена украинской стороной, заявил в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Подвести линию со стороны Российской Федерации технически возможно. Планы и понимание, как это сделать, у нас есть. Но реализация может привести к тем же проблемам, что и сейчас: работающие линии повреждают и отключают. Повторю, сделать можно. Вопрос целесообразности это делать сейчас", - сказал Черничук.
Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по двум линиям электропередачи – "Днепровская" и "Ферросплавная -1". Однако на данный момент одна из двух линий - "Ферросплавная - 1" отключена из-за огневого воздействия со стороны ВСУ
Обе линии находятся частично на территории, которая контролируется украинскими войсками. Осенью 2025 года станция оставалась без внешнего питания 30 суток, полностью зависев от работы резервных дизель-генераторов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".