Директор ЗАЭС рассказал о планах подвести новую ЛЭП со стороны России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Технически подвести к Запорожской АЭС ЛЭП с российской стороны возможно, такие планы есть, подготовительная работа к этому ведется, но остается вопрос целесообразности, учитывая, что и она может быть повреждена украинской стороной, заявил в интервью РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Подвести линию со стороны Российской Федерации технически возможно. Планы и понимание, как это сделать, у нас есть. Но реализация может привести к тем же проблемам, что и сейчас: работающие линии повреждают и отключают. Повторю, сделать можно. Вопрос целесообразности это делать сейчас", - сказал Черничук.