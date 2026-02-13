Рейтинг@Mail.ru
Российский посол предупредил о последствиях милитаризации Японии
10:04 13.02.2026
Российский посол предупредил о последствиях милитаризации Японии
Российский посол предупредил о последствиях милитаризации Японии
в мире, япония, россия, токио, санаэ такаити
В мире, Япония, Россия, Токио, Санаэ Такаити
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Милитаризация Японии повлечет за собой ответные меры не только со стороны России, но и со стороны других стран региона, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.
"Администрация Санаэ Такаити делает ставку на развитие ударного потенциала, прежде всего, ракетных вооружений и гиперзвуковых систем, что выходит далеко за рамки провозглашаемой "исключительно оборонной политики". В любом случае предпринимаемые японскими властями действия ухудшают ситуацию в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии и повлекут за собой ответные военно-технические меры не только со стороны России, но и других стран региона", - сказал глава дипмиссии.
Дипломат отметил, что курс на увеличение оборонных расходов, взятый при прежних правительствах, всё более ускоряется в последнее время.
"Позиция России в части проводимой японскими властями милитаризации однозначно негативная, о чем мы публично и прямо говорим в ходе двусторонних контактов. Но, к сожалению, Токио продолжает движение по опасному пути. Ускоренными темпами наращивается военное строительство – принято решение довести оборонные расходы до 2% от ВВП уже в текущем финансовом году, а не в 2027 году, как планировалось изначально. В результате объёмы ассигнований достигли рекордных 70 миллиардов долларов США", - сказал Ноздрев.
В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В этих документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года это составляло 81 миллиард долларов, по текущему курсу 70 миллиардов долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (273,88 миллиарда долларов по текущему курсу).
Вместе с этим, осенью 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила о планах поднять оборонные расходы Японии до уровня 2% от ВВП в течение уже 2025 финансового года, который завершится 31 марта 2026 года.
