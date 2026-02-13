Рейтинг@Mail.ru
В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно
01:23 13.02.2026
В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно
В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно
Китайское рыболовецкое судно было задержано японскими властями у берегов Нагасаки в исключительной экономической зоне Японии, капитан судна был задержан,... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
япония
нагасаки (город)
китай
япония
нагасаки (город)
китай
в мире, япония, нагасаки (город), китай
В мире, Япония, Нагасаки (город), Китай
В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно

Kyodo: власти Японии задержали китайское рыболовецкое судно у берегов Нагасаки

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Китайское рыболовецкое судно было задержано японскими властями у берегов Нагасаки в исключительной экономической зоне Японии, капитан судна был задержан, передает агентство Киодо.
"Тринадцатого февраля агентство рыболовства объявило о задержании китайского рыболовецкого судна и задержании его капитана, гражданина Китая, по подозрению в нарушении закона о суверенитете в рыболовстве после того, как судно скрылось в исключительной экономической зоне у побережья префектуры Нагасаки, не выполнив приказа остановиться", - пишет агентство.
Телеканал NHK отмечает, что это первый случай задержания китайского рыболовецкого судна с 2022 года.
Остров Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море
