В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно
В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно - РИА Новости, 13.02.2026
В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно
Китайское рыболовецкое судно было задержано японскими властями у берегов Нагасаки в исключительной экономической зоне Японии, капитан судна был задержан,... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
япония
нагасаки (город)
китай
В Японии впервые с 2022 года задержали китайское рыболовецкое судно
Kyodo: власти Японии задержали китайское рыболовецкое судно у берегов Нагасаки