В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением
В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением - РИА Новости, 13.02.2026
В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением
Перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением фиксируются в Одесском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
