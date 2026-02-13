Рейтинг@Mail.ru
В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/vzryv-2074057485.html
В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением
В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением - РИА Новости, 13.02.2026
В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением
Перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением фиксируются в Одесском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T01:31:00+03:00
2026-02-13T01:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
одесский район
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061818217_0:0:1206:678_1920x0_80_0_0_cf400fa01681b9bf3da08189885c4b73.jpg
https://ria.ru/20260213/vzryv-2074056035.html
одесса
одесский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061818217_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_ac4f50c58c4485f0d9d8f74008e32961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, одесский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесский район, Украина
В Одессе зафиксировали перебои со светом, водоснабжением и отоплением

В Одессе после взрывов зафиксировали перебои со светом и водоснабжением

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Одессе
Украинские пожарные в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением фиксируются в Одесском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе.
"На территории Одесского района... фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Николаеве прогремел взрыв
00:58
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесский районУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала