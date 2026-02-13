Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выдали установку флага за взятие Чугуновки в Сумской области - РИА Новости, 13.02.2026
21:43 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/vsu-2074302476.html
ВСУ выдали установку флага за взятие Чугуновки в Сумской области
ВСУ выдали установку флага за взятие Чугуновки в Сумской области - РИА Новости, 13.02.2026
ВСУ выдали установку флага за взятие Чугуновки в Сумской области
Украинская сторона распространила видеоматериалы с установкой флага, выдав их за взятие населенного пункта Чугуновка в Сумской области, однако данные заявления... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:43:00+03:00
2026-02-13T21:43:00+03:00
сумская область
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ выдали установку флага за взятие Чугуновки в Сумской области

РИА Новости: ВСУ распространили фейковые материалы со взятием Чугуновки

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинская сторона распространила видеоматериалы с установкой флага, выдав их за взятие населенного пункта Чугуновка в Сумской области, однако данные заявления не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, на опубликованных кадрах украинский флаг размещён на вышке связи рядом с объектом, похожим на памятник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
22 октября 2025, 06:17
"В третий раз украинское командование, по всей видимости, не смогло сформировать "отряд самоубийц" для очередной пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном населенном пункте, выдав это за освобождение Чугуновки", — сообщил источник.
Он добавил, что боевики ВСУ также демонстрируют якобы пленение российского военнослужащего: украинский боец показан без белого маскхалата, а военнослужащий, представленный как якобы российский, — в нём.
"Украинская пропаганда в очередной раз перевернула ситуацию с ног на голову, выдав взятие в плен своего боевика за пленение российского солдата", — добавил источник.
Ранее, украинские боевики пытались провести аналогичную пиар-акцию в районе населённого пункта Поповка на Сумском направлении, тогда ВСУ не удалось войти в сам населенный пункт, а флаг был оставлен в лесополосе примерно в 200 метрах от его границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европа дружно сливается: агония Киева будет быстрой, кровавой и позорной
5 декабря 2025, 08:00
 
В миреСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
