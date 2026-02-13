ВСУ выдали установку флага за взятие Чугуновки в Сумской области

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинская сторона распространила видеоматериалы с установкой флага, выдав их за взятие населенного пункта Чугуновка в Сумской области, однако данные заявления не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на опубликованных кадрах украинский флаг размещён на вышке связи рядом с объектом, похожим на памятник.

"В третий раз украинское командование, по всей видимости, не смогло сформировать "отряд самоубийц" для очередной пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном населенном пункте, выдав это за освобождение Чугуновки", — сообщил источник.

Он добавил, что боевики ВСУ также демонстрируют якобы пленение российского военнослужащего: украинский боец показан без белого маскхалата, а военнослужащий, представленный как якобы российский, — в нём.

"Украинская пропаганда в очередной раз перевернула ситуацию с ног на голову, выдав взятие в плен своего боевика за пленение российского солдата", — добавил источник.