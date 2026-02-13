https://ria.ru/20260213/vsu-2074266372.html
ВСУ обстреляли территорию школы в Запорожской области
ВСУ обстреляли территорию школы в Запорожской области - РИА Новости, 13.02.2026
ВСУ обстреляли территорию школы в Запорожской области
ВСУ обстреляли территорию школы в запорожской Каменке-Днепровской, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:30:00+03:00
2026-02-13T18:30:00+03:00
2026-02-13T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3468fb24717c01ab13e207b2276d36f3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_ccc149aafa9f0af4d0b102cfc12930c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
ВСУ обстреляли территорию школы в Запорожской области
ВСУ обстреляли территорию школу в Каменке-Днепровской в Запорожской области