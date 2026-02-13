ВСУ обстреляли территорию школы в Запорожской области

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ обстреляли территорию школы в запорожской Каменке-Днепровской, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Уточняется, что на момент атаки детей в школе не было, никто не пострадал.