В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ

КУРСК, 13 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по ЛЭП в курском приграничье, оставив без электро- и теплоснабжения город Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.