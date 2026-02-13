Рейтинг@Mail.ru
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ - РИА Новости, 13.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 13.02.2026
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ - РИА Новости, 13.02.2026
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ
ВСУ нанесли удары по ЛЭП в курском приграничье, оставив без электро- и теплоснабжения город Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы, сообщил... РИА Новости, 13.02.2026
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ

Хинштейн: 4 района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
КУРСК, 13 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по ЛЭП в курском приграничье, оставив без электро- и теплоснабжения город Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«

"Подлые удары врага по нашей энергетике. В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остался Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, зафиксированы нарушения теплоснабжения.
"Сделаем всё, чтобы в самые кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения. Ситуацию держу на контроле", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскГлушковский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
