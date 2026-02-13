https://ria.ru/20260213/vsu-2074250165.html
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ - РИА Новости, 13.02.2026
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ
ВСУ нанесли удары по ЛЭП в курском приграничье, оставив без электро- и теплоснабжения город Рыльск, а также Рыльский, Кореневский и Глушковский районы, сообщил... РИА Новости, 13.02.2026
В Курской области четыре района остались без света при атаке ВСУ
Хинштейн: 4 района Курской области остались без света и тепла при атаке ВСУ