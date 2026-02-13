Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ - РИА Новости, 13.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/vsu-2074071436.html
Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ
Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ - РИА Новости, 13.02.2026
Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ
В штаб 16-го армейского корпуса ВСУ на харьковском направлении переведен полковник 155-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов, ранее подозреваемый... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T06:32:00+03:00
2026-02-13T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260213/spetsoperatsiya-2074068441.html
https://ria.ru/20260213/spetsoperaatsiya-2074068116.html
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ

РИА Новости: полковник ВСУ Максимов получил должность в штабе 155-й бригады

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В штаб 16-го армейского корпуса ВСУ на харьковском направлении переведен полковник 155-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов, ранее подозреваемый в финансовых махинациях с выплатами солдатам ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам источника агентства, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила известность из-за массовых случаев самовольного оставления части личным составом.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
