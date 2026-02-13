Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В штаб 16-го армейского корпуса ВСУ на харьковском направлении переведен полковник 155-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов, ранее подозреваемый в финансовых махинациях с выплатами солдатам ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.