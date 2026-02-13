https://ria.ru/20260213/vsu-2074071436.html
Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ
Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ
Подозреваемый в махинациях полковник получил должность в штабе корпуса ВСУ
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В штаб 16-го армейского корпуса ВСУ на харьковском направлении переведен полковник 155-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов, ранее подозреваемый в финансовых махинациях с выплатами солдатам ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам источника агентства, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ
получила известность из-за массовых случаев самовольного оставления части личным составом.
"Максимов неоднократно подозревался в махинациях с фиктивными боевыми выплатами", - сообщил источник.
Он добавил, что полковник Максимов может занять одну из ключевых должностей в корпусе — начальника штаба, либо заместителя начальника штаба 16-го армейского корпуса ВСУ.
По данным собеседника агентства, на должность командира 155-й отдельной механизированной бригады назначен Станислав Лучанов, ранее занимавший пост начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скала".