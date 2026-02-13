Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал причину бегства наемников из Херсона - РИА Новости, 13.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 13.02.2026
Сальдо назвал причину бегства наемников из Херсона
Сальдо назвал причину бегства наемников из Херсона - РИА Новости, 13.02.2026
Сальдо назвал причину бегства наемников из Херсона
Иностранные наемники ВСУ покидают Херсон из-за страха, российские военные системно работают по позициям противника, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 13.02.2026
Сальдо назвал причину бегства наемников из Херсона

Губернатор Сальдо: наемники ВСУ покидают Херсон из-за страха

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Иностранные наемники ВСУ покидают Херсон из-за страха, российские военные системно работают по позициям противника, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Наемников в Херсоне становится меньше. Во-первых, они боятся, так как осознают, что находиться там становится всё опаснее. Наши военные системно работают по позициям противника", - сказал Сальдо.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Сальдо заявил об уменьшении числа наемников в Херсоне
10 февраля, 23:49
Во-вторых, по словам губернатора, в ВСУ расформирован иностранный легион, где наемники служили в относительно комфортных условиях и могли в любой момент уехать.
"Сейчас их пытаются перебрасывать в штурмовые подразделения, а это уже совсем другие риски. Не всех это устраивает", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Сальдо прокомментировал планы Запада по размещению войск на Украине
27 января, 09:05
 
