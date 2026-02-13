https://ria.ru/20260213/vostok-2074125016.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли более 2830 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщили в министерстве обороны России. РИА Новости, 13.02.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли более 2830 военнослужащих в зоне действия "Востока"