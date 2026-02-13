В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2"

БАНГКОК, 13 фев - РИА Новости. Волонтеры в Паттайе уже несколько дней пытаются найти потерявшую память экс-участницу "Минуты славы" и "Дома-2", мастера спорта Украины по художественной гимнастике уроженку Луганска Юлию Реутову, в пятницу утром волонтеры увидели ее на пляже в северной части Паттайи, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
Ранее один из туристов выложил видео с одетой в грязную и рваную одежду русскоговорящей девушкой, которая была полностью дезориентирована, выбрасывала вещи и отказывалась от любой помощи.
"Выяснилось, что красотка, убегавшая от туриста Нурлана Багирова, роняя тапки, это Юлия Реутова - цирковая артистка. Она прославилась акробатическими номерами на воздушной сетке. Выступала в "Минуте славы" на Первом канале", - сказала Шерстобоева, отметив, что Реутова также участвовала в телепроекте "Дом‑2".
Волонтер подчеркнула, что девушку разыскивают, чтобы оказать ей помощь.
"Сегодня от одного из волонтеров пришло сообщение, что Реутову утром обнаружили на одном из пляжей северной части Паттайи, что она там обосновалась в палатке, но на контакт не идет. Мы сейчас пытаемся срочно связаться с ее родными", - сказала агентству Шерстобоева.
Она отметила, что волонтерам пока неизвестно, сохранились ли у Реутовой документы.
Если документов у бывшей участницы "Минуты славы" и "Дома 2" при себе нет, то она ежедневно рискует быть задержанной для проверки ее иммиграционного статуса по электронным учетам, и если при этом окажется, что она находится в Таиланде после окончания срока действия визы или безвизового въездного штампа, то ей грозит арест, штраф, отправка в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке и последующая депортация.
