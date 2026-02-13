В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2"

БАНГКОК, 13 фев - РИА Новости. Волонтеры в Паттайе уже несколько дней пытаются найти потерявшую память экс-участницу "Минуты славы" и "Дома-2", мастера спорта Украины по художественной гимнастике уроженку Луганска Юлию Реутову, в пятницу утром волонтеры увидели ее на пляже в северной части Паттайи, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Ранее один из туристов выложил видео с одетой в грязную и рваную одежду русскоговорящей девушкой, которая была полностью дезориентирована, выбрасывала вещи и отказывалась от любой помощи.

"Выяснилось, что красотка, убегавшая от туриста Нурлана Багирова, роняя тапки, это Юлия Реутова - цирковая артистка. Она прославилась акробатическими номерами на воздушной сетке. Выступала в "Минуте славы" на Первом канале", - сказала Шерстобоева, отметив, что Реутова также участвовала в телепроекте "Дом‑2".

Волонтер подчеркнула, что девушку разыскивают, чтобы оказать ей помощь.

"Сегодня от одного из волонтеров пришло сообщение, что Реутову утром обнаружили на одном из пляжей северной части Паттайи , что она там обосновалась в палатке, но на контакт не идет. Мы сейчас пытаемся срочно связаться с ее родными", - сказала агентству Шерстобоева.

Она отметила, что волонтерам пока неизвестно, сохранились ли у Реутовой документы.