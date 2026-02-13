Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2" - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 13.02.2026 (обновлено: 11:42 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/volontery-2074112082.html
В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2"
В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2" - РИА Новости, 13.02.2026
В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2"
Волонтеры в Паттайе уже несколько дней пытаются найти потерявшую память экс-участницу "Минуты славы" и "Дома-2", мастера спорта Украины по художественной... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:21:00+03:00
2026-02-13T11:42:00+03:00
паттайя
таиланд
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074116996_0:17:990:574_1920x0_80_0_0_2eef3ef4ff81347776bbdb51ec5ca1fb.jpg
https://ria.ru/20260201/tailand-2071510747.html
https://ria.ru/20260211/tailand-2073445517.html
паттайя
таиланд
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074116996_102:0:889:590_1920x0_80_0_0_57cf09d9a6e0524925c1fa1f8c2dfe61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
паттайя, таиланд, украина
Паттайя, Таиланд, Украина
В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2"

РИА Новости: волонтеры ищут пропавшую в Таиланде экс-участницу "Дома-2" Реутову

© Кадр видео из соцсетейЮлия Реутова в Паттайе
Юлия Реутова в Паттайе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Юлия Реутова в Паттайе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 13 фев - РИА Новости. Волонтеры в Паттайе уже несколько дней пытаются найти потерявшую память экс-участницу "Минуты славы" и "Дома-2", мастера спорта Украины по художественной гимнастике уроженку Луганска Юлию Реутову, в пятницу утром волонтеры увидели ее на пляже в северной части Паттайи, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
Ранее один из туристов выложил видео с одетой в грязную и рваную одежду русскоговорящей девушкой, которая была полностью дезориентирована, выбрасывала вещи и отказывалась от любой помощи.
Максим Гарбузов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай
1 февраля, 07:33
"Выяснилось, что красотка, убегавшая от туриста Нурлана Багирова, роняя тапки, это Юлия Реутова - цирковая артистка. Она прославилась акробатическими номерами на воздушной сетке. Выступала в "Минуте славы" на Первом канале", - сказала Шерстобоева, отметив, что Реутова также участвовала в телепроекте "Дом‑2".
Волонтер подчеркнула, что девушку разыскивают, чтобы оказать ей помощь.
"Сегодня от одного из волонтеров пришло сообщение, что Реутову утром обнаружили на одном из пляжей северной части Паттайи, что она там обосновалась в палатке, но на контакт не идет. Мы сейчас пытаемся срочно связаться с ее родными", - сказала агентству Шерстобоева.
Она отметила, что волонтерам пока неизвестно, сохранились ли у Реутовой документы.
Если документов у бывшей участницы "Минуты славы" и "Дома 2" при себе нет, то она ежедневно рискует быть задержанной для проверки ее иммиграционного статуса по электронным учетам, и если при этом окажется, что она находится в Таиланде после окончания срока действия визы или безвизового въездного штампа, то ей грозит арест, штраф, отправка в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке и последующая депортация.
Вид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Почему российские туристы массово отказываются от отдыха в Таиланде
11 февраля, 17:42
 
ПаттайяТаиландУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала