Володин назвал причину санкций Европы против российских журналистов
11:44 13.02.2026 (обновлено: 12:04 13.02.2026)
Володин назвал причину санкций Европы против российских журналистов
Володин назвал причину санкций Европы против российских журналистов - РИА Новости, 13.02.2026
Володин назвал причину санкций Европы против российских журналистов
Санкции против журналистов из России показывают, что в Европе боятся правды, ведь тем, кто удерживает там власть, невыгодно, чтобы граждане знали о положении...
в мире
европа
россия
вячеслав володин
2026
Новости
В мире, Европа, Россия, Вячеслав Володин
Володин: санкции против журналистов показывают, что Европа боится правды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Санкции против журналистов из России показывают, что в Европе боятся правды, ведь тем, кто удерживает там власть, невыгодно, чтобы граждане знали о положении дел, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Ложь - религия рабов и хозяев (М. Горький)… В Европе вводят новые санкции против российских информационных агентств и журналистов, лишают возможности работать и рассказывать о реальных фактах гражданам, проживающих в этих странах. В Европе правды боятся. Тем, кто сегодня удерживает власть в европейских государствах, крайне невыгодно, чтобы граждане их стран знали о реальном положении дел. О ситуации в экономике и социальной сфере. О политике и настроениях в обществе", - написал Володин в своем канале на платформе в Max.
Он отметил, что это подтверждают их же, европейские, исследования.
"Например, британская Би-би-си, не без причин лишённая аккредитации в Государственной думе, выяснила, что доверие к российскому телеканалу Russia Today выросло на 12% и составило 71%. В то время как у самой Би-би-си рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают", - рассказал председатель ГД.
По словам Володина, рядовые граждане европейских стран устали от лицемерия и лжи глав своих государств, они всё чаще делают выбор в пользу тех источников информации, которые отличаются объективностью и непредвзятостью.
Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и им подобные избегают неудобных тем.
"Представляют обществу только одну, выгодную им точку зрения. Насаждают людям псевдомораль и псевдоценности. Поэтому европейские граждане вынуждены искать объективную информацию и всё чаще пользуются российскими СМИ", - подчеркнул председатель Госдумы.
