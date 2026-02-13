МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Санкции против журналистов из России показывают, что в Европе боятся правды, ведь тем, кто удерживает там власть, невыгодно, чтобы граждане знали о положении дел, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ложь - религия рабов и хозяев (М. Горький)… В Европе вводят новые санкции против российских информационных агентств и журналистов, лишают возможности работать и рассказывать о реальных фактах гражданам, проживающих в этих странах. В Европе правды боятся. Тем, кто сегодня удерживает власть в европейских государствах, крайне невыгодно, чтобы граждане их стран знали о реальном положении дел. О ситуации в экономике и социальной сфере. О политике и настроениях в обществе", - написал Володин в своем канале на платформе в Max.

Он отметил, что это подтверждают их же, европейские, исследования.

"Например, британская Би-би-си, не без причин лишённая аккредитации в Государственной думе, выяснила, что доверие к российскому телеканалу Russia Today выросло на 12% и составило 71%. В то время как у самой Би-би-си рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают", - рассказал председатель ГД

По словам Володина, рядовые граждане европейских стран устали от лицемерия и лжи глав своих государств, они всё чаще делают выбор в пользу тех источников информации, которые отличаются объективностью и непредвзятостью.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер ФРГ Фридрих Мерц , премьер-министр Британии Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и им подобные избегают неудобных тем.