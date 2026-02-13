https://ria.ru/20260213/vokzal-2074302270.html
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала - РИА Новости, 13.02.2026
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:38:00+03:00
2026-02-13T21:38:00+03:00
2026-02-13T21:43:00+03:00
