Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
21:38 13.02.2026 (обновлено: 21:43 13.02.2026)
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.02.2026
Пассажиры в зале ожидания Рижского вокзала в Москве
Пассажиры в зале ожидания Рижского вокзала в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
"Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, здание - объект культурного наследия регионального значения.
РЖД предварительно одобрили продажу Рижского вокзала
14 ноября 2024, 17:35
14 ноября 2024, 17:35
 
Заголовок открываемого материала