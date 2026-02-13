Рейтинг@Mail.ru
40% россиян выбрасывают вещи бывших партнёров после расставания
13.02.2026
40% россиян выбрасывают вещи бывших партнёров после расставания
40% россиян выбрасывают вещи бывших партнёров после расставания - РИА Новости, 13.02.2026
40% россиян выбрасывают вещи бывших партнёров после расставания
Дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, как россияне переживают расставание и что делают, чтобы двигаться дальше. 40% женщин не удаляют общие фото с партнёром...
2026
ВКонтакте

40% россиян выбрасывают вещи бывших партнёров после расставания

© Фото : Freepik/jcompДевушка уходит от молодого человека
Девушка уходит от молодого человека - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Freepik/jcomp
Девушка уходит от молодого человека. Архивное фото
Дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, как россияне переживают расставание и что делают, чтобы двигаться дальше. 40% женщин не удаляют общие фото с партнёром после разрыва. 18% респондентов сразу после завершения отношений начинают искать новую любовь в дейтинг-приложениях.
Самым распространённым способом символически завершить прошлое стало избавление от напоминаний о партнёре. Так, 40% респондентов признались, что выбрасывают оставшиеся вещи или подарки. Каждый пятый предпочитает вернуть их владельцу, 7% передаривают знакомым, а 5% продают.
© Предоставлено пресс-службой ВКонтактеРезультаты исследования VK Знакомств
Результаты исследования VK Знакомств - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Результаты исследования VK Знакомств
Цифровое пространство также требует "чистки": 17% участников опроса удаляют переписку и блокируют бывших во всех соцсетях. При этом подход к фотоархивам различается у мужчин и женщин. Почти 40% женщин сохраняют снимки, считая их частью личной истории, в то время как 36% мужчин, напротив, стирают все совместные изображения — и в соцсетях, и с личных устройств.
18% респондентов сразу после расставания начинают искать новые отношения в приложениях для знакомств. При этом 15% сначала пытаются вернуть прежнего партнёра, а 16% обращаются за поддержкой к близким.
Большинство мужчин (70%) не стремятся к радикальным переменам имиджа после расставания. А каждая пятая женщина делает стрижку после расставания. Те, кто меняет внешность, называют главными причинами желание открыть новую главу жизни (51%) и обрести уверенность в себе (28%). Лишь 11% назвали целью перемен попытку вызвать ревность у бывшего партнёра, а 10% хотели скорее встретить новую любовь.
© Предоставлено пресс-службой ВКонтактеРезультаты исследования VK Знакомств
Результаты исследования VK Знакомств - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Результаты исследования VK Знакомств
Многие после расставания меняют свои повседневные привычки и ритм жизни. Каждый пятый мужчина начинает посещать спортивный зал. 11% женщин в этот период садятся на диету и сбрасывают лишний вес, а 11% мужчин принимает решение о смене работы.
Подавляющее большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом: в новую любовь верят 86% женщин и 78% мужчин.
© Предоставлено пресс-службой ВКонтактеРезультаты исследования VK Знакомств
Результаты исследования VK Знакомств - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Результаты исследования VK Знакомств
В онлайн-опросе приняли участие 1 523 человека из разных регионов России.
Справка
С 7 по 14 февраля в Москве курсирует мусоровоз с надписью "Освободи место для новых отношений". Он останавливается в заранее объявленных точках и принимает вещи бывших: одежду, аксессуары и другие предметы, которые сложно выбросить самостоятельно. 14 февраля к акции присоединится блогер и телеведущий Роман Каграманов, который проедет на мусоровозе и заберёт предметы из прошлого у всех желающих. Все собранные вещи передадут в фонд "Второе дыхание", где их отсортируют, а потом передадут на благотворительность или переработку.
