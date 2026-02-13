Рейтинг@Mail.ru
Глава минэнерго США сообщил о возможном визите Родригес в США - РИА Новости, 13.02.2026
00:57 13.02.2026
Глава минэнерго США сообщил о возможном визите Родригес в США
Глава минэнерго США сообщил о возможном визите Родригес в США - РИА Новости, 13.02.2026
Глава минэнерго США сообщил о возможном визите Родригес в США
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес может посетить США и встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в какой-то момент, заявил глава... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес
Глава минэнерго США сообщил о возможном визите Родригес в США

Глава минэнерго США Райт сообщил о возможной встрече Родригес с Трампом в США

© REUTERS / MIRAFLORES PALACEУполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти
Уполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / MIRAFLORES PALACE
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес может посетить США и встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в какой-то момент, заявил глава минэнерго США Крис Райт, не обозначив точных дат.
"Дельси Родригес может в какой‑то момент посетить США", — передаёт CNN слова Райта, который находится в Венесуэле в рамках своего первого визита в страну.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой
Вчера, 17:22
Райт также сообщил телеканалу, что во время встречи с Родригес в среду обсуждались планы её встречи с Трампом.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике
Вчера, 00:39
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия Флорес
 
 
