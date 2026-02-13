Венгрия и Словакия не откажутся от газа и нефти из России, считает эксперт

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Венгрия и Словакия не откажутся от российского газа и нефти, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов.
"Я думаю, что для Венгрии и Словакии крайне важно сохранить закупки российского газа и нефти. Да, они могут демонстративно купить отдельные партии у Соединенных Штатов, но этот газ, скорее всего, не дойдет до них. То есть какая-нибудь венгерская компания, например MOL, может заключить контракт на покупку отдельных партий и просто продать его дальше как трейдер в других странах Европы, просто выразив свое почтение. Но я думаю, что Венгрия и Словакия будут всячески сопротивляться попыткам заставить их отказаться от российских энергоносителей", - сказал Юшков порталу NEWS.ru.
Эксперт напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил США, чтобы добиться от президента США Дональда Трампа исключения "Лукойла" из санкционного списка для продолжения закупки российской нефти через нефтепровод "Дружба". По мнению Юшкова, это направлено на сохранение сырьевых поставок.
"И вот они получили разрешение, то есть генеральную лицензию. В чем там смысл? В том, что ее выдали еще и венгерской компании MOL. А она владеет нефтеперерабатывающими заводами и в Венгрии, и в Словакии, теперь еще и в Сербии, купив нефтеперерабатывающую компанию NIS у "Газпромнефти". И получается, что во все эти три страны она закупает и поставляет. То есть если бы они так легко могли отказаться от наших углеводородов, наверное, они не лоббировали бы это. Я думаю, что в разговоре с Трампом как раз Орбан и показал это, что они не могут отказаться от нашей нефти и газа", - добавил эксперт.