https://ria.ru/20260213/venesuela-2074313202.html
Американская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венесуэлу
Американская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венесуэлу - РИА Новости, 13.02.2026
Американская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венесуэлу
Envoy Air, дочерняя авиакомпания American Airlines, обратилась в министерство транспорта США за разрешением на рейсы в два города Венесуэлы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:36:00+03:00
2026-02-13T23:36:00+03:00
2026-02-13T23:50:00+03:00
венесуэла
в мире
майами
каракас
american airlines
министерство транспорта сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_193:0:4513:2430_1920x0_80_0_0_53a90c6eac35d5aaf804eccb174606c1.jpg
https://ria.ru/20260109/venesuela-2067034028.html
венесуэла
майами
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_1334:0:4574:2430_1920x0_80_0_0_eeb8eac31eed6aa3e7511175220bf03a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, в мире, майами, каракас, american airlines, министерство транспорта сша
Венесуэла, В мире, Майами, Каракас, American Airlines, Министерство транспорта США
Американская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венесуэлу
Авиакомпания American Airlines планирует запустить рейсы в два города Венесуэлы