Американская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венесуэлу
23:36 13.02.2026 (обновлено: 23:50 13.02.2026)
Американская авиакомпания планирует запустить рейсы в Венесуэлу
Envoy Air, дочерняя авиакомпания American Airlines, обратилась в министерство транспорта США за разрешением на рейсы в два города Венесуэлы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.02.2026
венесуэла, в мире, майами, каракас, american airlines, министерство транспорта сша
Венесуэла, В мире, Майами, Каракас, American Airlines, Министерство транспорта США
© AP Photo / Charles KrupaСамолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Envoy Air, дочерняя авиакомпания American Airlines, обратилась в министерство транспорта США за разрешением на рейсы в два города Венесуэлы, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Envoy Air будет выполнять изначально запланированные рейсы для American Airlines. Envoy является полностью принадлежащей дочерней компанией American Airlines Group и аффилированной компанией American Airlines, Inc. Эти рейсы будут рейсами American Airlines, выполняемыми Envoy Air", - сообщил представитель авиакомпании.
Согласно документу, предоставленному представителем American Airlines, Envoy Air запросила разрешение на регулярные рейсы из Майами в Каракас и Маракайбо.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
CNN рассказал, зачем Госдеп отправил самолет в Венесуэлу
9 января, 19:08
 
ВенесуэлаВ миреМайамиКаракасAmerican AirlinesМинистерство транспорта США
 
 
