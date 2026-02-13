Рейтинг@Mail.ru
18:15 13.02.2026
Родригес рассказала, как определят сроки проведения выборов в Венесуэле
в мире, венесуэла, хорхе родригес, nbc, делси родригес
В мире, Венесуэла, Хорхе Родригес, NBC, Делси Родригес
© РИА Новости / Каролина Кабрал
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев - РИА Новости. Сроки проведения выборов в Венесуэле определит политический диалог властей и оппозиции, который уже начался, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"(Президентские) выборы в Венесуэле будут проведены тогда, когда должны быть проведены... Нам нужен будет политический диалог, чтобы эти выборы состоялись... Политический диалог определит время, диалог с оппозицией, который уже начался", - заявила она в интервью телеканалу NBC.
Ранее председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в интервью американскому телеканалу Newsmax сообщил, что выборы в Венесуэле в ближайшее время проводиться не будут, поскольку приоритетом для властей остается стабилизация ситуации в стране.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico
8 февраля, 13:35
 
В миреВенесуэлаХорхе РодригесNBCДелси Родригес
 
 
