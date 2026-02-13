В Вене проходит демонстрация против запрета хиджабов в школах

Участники акции протеста против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет в Вене, Австрия

ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. В центре Вены проходит демонстрация против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет, передаёт корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен человек собрались на площади Platz der Menschenrechte недалеко от Хофбурга в пятницу около 17.00 (19.00 мск). После выступлений митингующие планируют пройти маршем к ведомству канцлера. На месте дежурят усиленные наряды полиции.

Участники акции держат в руках плакаты и баннеры, на которых содержатся лозунги против школьного запрета на хиджабы и за равные права и недискриминацию: "Остановить запрет на хиджаб!", "Демократические права для всех!", "Будем бойкотировать запрет на хиджаб вместе".

После каникул, с ближайшего понедельника, начинается "разъяснительная фаза" для школьниц младше 14 лет, которые приходят на занятия в хиджабе.