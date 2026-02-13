https://ria.ru/20260213/vena-2074297939.html
В Вене проходит демонстрация против запрета хиджабов в школах
В Вене проходит демонстрация против запрета хиджабов в школах - РИА Новости, 13.02.2026
В Вене проходит демонстрация против запрета хиджабов в школах
В центре Вены проходит демонстрация против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T20:53:00+03:00
2026-02-13T20:53:00+03:00
2026-02-13T20:53:00+03:00
в мире
австрия
австрийская народная партия
австрийская партия свободы
вена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074297415_0:344:797:792_1920x0_80_0_0_b385e33fd43139a05678eaf7b73c5540.jpg
https://ria.ru/20250217/khidzhab-1999868439.html
https://ria.ru/20250918/hidzhaby-2042735282.html
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074297415_0:269:797:866_1920x0_80_0_0_dc0611d6e6e93e8a668e0a3d788d583d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, австрийская народная партия, австрийская партия свободы, вена
В мире, Австрия, Австрийская народная партия, Австрийская партия свободы, Вена
В Вене проходит демонстрация против запрета хиджабов в школах
РИА Новости: в центре Вены протестуют против запрета на хиджабы для школьниц
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. В центре Вены проходит демонстрация против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на площади Platz der Menschenrechte недалеко от Хофбурга в пятницу около 17.00 (19.00 мск). После выступлений митингующие планируют пройти маршем к ведомству канцлера. На месте дежурят усиленные наряды полиции.
Участники акции держат в руках плакаты и баннеры, на которых содержатся лозунги против школьного запрета на хиджабы и за равные права и недискриминацию: "Остановить запрет на хиджаб!", "Демократические права для всех!", "Будем бойкотировать запрет на хиджаб вместе".
После каникул, с ближайшего понедельника, начинается "разъяснительная фаза" для школьниц младше 14 лет, которые приходят на занятия в хиджабе.
Протест организован коалицией из более чем 20 общественных организаций, правозащитников и мусульманских инициатив. По их мнению, вступающий в силу с сентября запрет нарушает свободу вероисповедания, право на образование. Активисты полагают, что эта мера не устранит системные проблемы школ, но способна усилить социальную изоляцию и стигматизацию мусульманских девочек и женщин.
Ранее парламент Австрия
принял закон, запрещающий ношение головных платков школьницам младше 14 лет. Запрет вступит в силу с нового учебного года 2026/27. Документ поддержали фракции Австрийская народная партия
, Австрийская партия свободы
, Социал-демократическая партия Австрии и NEOS.