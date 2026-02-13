Рейтинг@Mail.ru
В Вене проходит демонстрация против запрета хиджабов в школах
20:53 13.02.2026
В Вене проходит демонстрация против запрета хиджабов в школах
В центре Вены проходит демонстрация против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
австрия
австрийская народная партия
австрийская партия свободы
вена
в мире, австрия, австрийская народная партия, австрийская партия свободы, вена
В мире, Австрия, Австрийская народная партия, Австрийская партия свободы, Вена
РИА Новости: в центре Вены протестуют против запрета на хиджабы для школьниц

© Кадр видео из соцсетейУчастники акции протеста против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет в Вене, Австрия
Участники акции протеста против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Участники акции протеста против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет в Вене, Австрия
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. В центре Вены проходит демонстрация против запрета на ношение хиджабов для школьниц младше 14 лет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на площади Platz der Menschenrechte недалеко от Хофбурга в пятницу около 17.00 (19.00 мск). После выступлений митингующие планируют пройти маршем к ведомству канцлера. На месте дежурят усиленные наряды полиции.
Девушки в спортзале - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Сенат Франции обсудит запрет ношения хиджабов на спортивных мероприятиях
17 февраля 2025, 16:57
Участники акции держат в руках плакаты и баннеры, на которых содержатся лозунги против школьного запрета на хиджабы и за равные права и недискриминацию: "Остановить запрет на хиджаб!", "Демократические права для всех!", "Будем бойкотировать запрет на хиджаб вместе".
После каникул, с ближайшего понедельника, начинается "разъяснительная фаза" для школьниц младше 14 лет, которые приходят на занятия в хиджабе.
Протест организован коалицией из более чем 20 общественных организаций, правозащитников и мусульманских инициатив. По их мнению, вступающий в силу с сентября запрет нарушает свободу вероисповедания, право на образование. Активисты полагают, что эта мера не устранит системные проблемы школ, но способна усилить социальную изоляцию и стигматизацию мусульманских девочек и женщин.
Ранее парламент Австрия принял закон, запрещающий ношение головных платков школьницам младше 14 лет. Запрет вступит в силу с нового учебного года 2026/27. Документ поддержали фракции Австрийская народная партия, Австрийская партия свободы, Социал-демократическая партия Австрии и NEOS.
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Калужский министр выступил против ношения хиджабов в школе
18 сентября 2025, 15:51
 
В миреАвстрияАвстрийская народная партияАвстрийская партия свободыВена
 
 
