РЭЦ проведет вебинары о новых правилах субсидий для промышленности и АПК

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) проведет серию вебинаров о новых правилах транспортных субсидий для промышленности и агропромышленного комплекса, говорится в сообщении РЭЦ.

"В феврале 2026 года Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проведет два специализированных вебинара, посвященных условиям и порядку получения государственной поддержки на транспортировку промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса. Мероприятия призваны помочь экспортерам подготовиться к предстоящим отборам и корректно сформировать пакеты документов в цифровом формате", - сказано в сообщении

Подача заявок на оба вида поддержки будет осуществляться полностью в электронном виде через государственную цифровую платформу "Мой экспорт". Соответствующие сервисы позволяют участникам ВЭД не только заявить о своем праве на субсидию, но и отслеживать статус прохождения проверок в режиме реального времени, что значительно сокращает административную нагрузку на бизнес.

Как уточнили в РЭЦ, компенсация части затрат на логистику является одним из наиболее востребованных инструментов снижения себестоимости экспортных поставок и повышения конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках.

Вебинар для организаций промышленности гражданского назначения состоится 18 февраля в 10.00 мск. Эксперты РЭЦ разъяснят механизм проведения отбора в 2026 году, который будет основываться на ранжировании заявок (конкурсная модель).

Основные параметры поддержки для промышленности: размер компенсации - до 60% от фактических понесенных затрат. Максимальный лимит - до 200 миллионов рублей на одну организацию. Период поставок для отбора: с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.

Вебинар для экспортеров продукции агропромышленного комплекса пройдет 20 февраля в 10.00 мск. Специальная программа позволяет компаниям сектора АПК существенно оптимизировать расходы на доставку продовольственных товаров до конечного покупателя.

Основные параметры поддержки для АПК: размер компенсации: от 25% до 100% фактических затрат на перевозку. Периоды поставок: в текущем году к отбору принимаются затраты на транспортировку, осуществленную в третьем и четвертом кварталах 2025 года, а также в первом и втором кварталах 2026 года.

РЭЦ дополнительно проинформирует экспортеров о точных датах старта приема заявок. Участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуется заранее ознакомиться с порядком отбора на вебинарах, чтобы обеспечить соответствие своих заявок актуальным требованиям 2026 года.