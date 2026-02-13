Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ проведет вебинары о новых правилах субсидий для промышленности и АПК - РИА Новости, 13.02.2026
10:41 13.02.2026
РЭЦ проведет вебинары о новых правилах субсидий для промышленности и АПК
2026
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ проведет вебинары о новых правилах субсидий для промышленности и АПК

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) проведет серию вебинаров о новых правилах транспортных субсидий для промышленности и агропромышленного комплекса, говорится в сообщении РЭЦ.
"В феврале 2026 года Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) проведет два специализированных вебинара, посвященных условиям и порядку получения государственной поддержки на транспортировку промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса. Мероприятия призваны помочь экспортерам подготовиться к предстоящим отборам и корректно сформировать пакеты документов в цифровом формате", - сказано в сообщении.
Подача заявок на оба вида поддержки будет осуществляться полностью в электронном виде через государственную цифровую платформу "Мой экспорт". Соответствующие сервисы позволяют участникам ВЭД не только заявить о своем праве на субсидию, но и отслеживать статус прохождения проверок в режиме реального времени, что значительно сокращает административную нагрузку на бизнес.
Как уточнили в РЭЦ, компенсация части затрат на логистику является одним из наиболее востребованных инструментов снижения себестоимости экспортных поставок и повышения конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках.
Вебинар для организаций промышленности гражданского назначения состоится 18 февраля в 10.00 мск. Эксперты РЭЦ разъяснят механизм проведения отбора в 2026 году, который будет основываться на ранжировании заявок (конкурсная модель).
Основные параметры поддержки для промышленности: размер компенсации - до 60% от фактических понесенных затрат. Максимальный лимит - до 200 миллионов рублей на одну организацию. Период поставок для отбора: с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.
Вебинар для экспортеров продукции агропромышленного комплекса пройдет 20 февраля в 10.00 мск. Специальная программа позволяет компаниям сектора АПК существенно оптимизировать расходы на доставку продовольственных товаров до конечного покупателя.
Основные параметры поддержки для АПК: размер компенсации: от 25% до 100% фактических затрат на перевозку. Периоды поставок: в текущем году к отбору принимаются затраты на транспортировку, осуществленную в третьем и четвертом кварталах 2025 года, а также в первом и втором кварталах 2026 года.
РЭЦ дополнительно проинформирует экспортеров о точных датах старта приема заявок. Участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуется заранее ознакомиться с порядком отбора на вебинарах, чтобы обеспечить соответствие своих заявок актуальным требованиям 2026 года.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
