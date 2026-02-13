Индекс ВЭБ.РФ: Назрань и Тамбов показали рост качества жизни по здоровью

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. По итогам комплексного обновления данных в системе Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, Назрань, Тамбов и Ханты-Мансийск существенно превышают средние для городов показатели по группе "Укрепление и охрана здоровья", сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.

Он добавил, что в топ-20 по группе показателей "Укрепление и охрана здоровья" вошли пять городов Северо-Кавказского федерального округа и четыре города ДФО.

"Ханты-Мансийск традиционно выступает одним из лидеров по качеству медобслуживания. Оценка формируется комплексно — по результатам реализации федеральных и региональных программ, активного участия компаний-работодателей и обычных горожан, например, в прохождении профилактических осмотров и диспансерного наблюдения — по этому показателю результаты Ханты-Мансийска в 1,5 раза выше средних для городов. Тамбов также демонстрирует уверенный уровень обеспеченности местами в стационарах (на 50% выше медианных значений). В Назрани доля расходов семей на лечение и медикаменты порядка на 25% ниже средних для городов показателей", — сказал Самохин.

Индекс ВЭБ.РФ включает более 300 показателей, объединенных в группы (направления), по которым можно анализировать качество жизни в городах. Индекс стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП. Методику разработало Минэкономразвития РФ с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП. По поручению президента России ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей.

Сам Индекс ВЭБ.РФ также постоянно развивается. Число городов в системе выросло до 270. С ориентиром на национальные цели более чем на 50% переработан набор показателей — так, в пять раз увеличилось число показателей, связанных с инклюзивной средой и оценкой качества жизни в опорных населенных пунктах Минстроя России. Ключевые направления Индекса ВЭБа теперь синхронизированы с рейтингом качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ).