Открытки ко Дню влюбленных: красивые валентинки и картинки на 14 февраля

Оглавление
- Красивые открытки на 14 февраля
- Валентинки на 14 февраля: скачать картинки с пожеланиями
- Романтичные открытки на 14 февраля парню или мужу
- Нежные открытки на 14 февраля девушке или жене
- Прикольные и смешные валентинки для друзей или коллег
- Что написать в валентинке: готовые поздравления и признания
- Креативные идеи: как поздравить на 14 февраля электронной валентинкой
МОСКВА — РИА Новости. 14 февраля — особенный день для влюбленных сердец. День святого Валентина, или День всех влюбленных — прекрасный повод напомнить о своих чувствах тем, кто действительно дорог. Сделать признание второй половинке, выразить нежную привязанность другу или поднять настроение коллеге — в нашей подборке представлены уникальные валентинки для каждого случая. Выберите картинку на 14 февраля, которая тронет сердце адресата. Скачать открытку можно бесплатно в хорошем качестве для отправки в мессенджерах, социальных сетях или по электронной почте.
Красивые открытки на 14 февраля
Традиция дарить открытки на День святого Валентина появилась давно. Согласно легенде, римский священник Валентин тайно венчал влюбленных вопреки запрету императора. Находясь в заточении, он писал трогательные послания своей возлюбленной. Сегодня открытки на День влюбленных дарят не только в классическом печатном варианте, но и в цифровом формате. В нашей коллекции эстетичные картинки с сердечками, нежными цветами и стильными минималистичными дизайнами, которые подойдут для любого получателя.
© открытка создана РИА НовостиКрасивая валентинка к 14 февраля
Валентинки на 14 февраля: скачать картинки с пожеланиями
Открытки-валентинки в форме сердца с лаконичными и трогательными фразами "Люблю", "Ты — моё всё", "Ты делаешь меня счастливой". Скачивайте открытки и делитесь своими чувствами с любимыми.
© открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка на День святого Валентина
Романтичные открытки на 14 февраля парню или мужу
Коллекция стильных открыток с признаниями для вашего избранника. Скачивайте подходящий вариант: валентинки с сердечками, купидонами и романтическими мотивами, лаконичные открытки с надписями-признаниями, страстные изображения для любимого, прикольные валентинки для тех, кто ценит легкость в отношениях.
Стильные валентинки для парня
© открытка создана РИА НовостиСтильная открытка для молодого человека
С юмором для парня
© открытка создана РИА НовостиОткрытка с юмором для молодого человека
Страстные валентинки
© открытка создана РИА НовостиСтрастная валентинка для молодого человека
С признаниями для любимого
© открытка создана РИА НовостиОткрытка с признанием для любимого
Нежные открытки на 14 февраля девушке или жене
В феврале любовь буквально витает в воздухе. День всех влюбленных — прекрасная возможность остановиться в суете будней и напомнить любимым о своих чувствах. Роскошные букеты цветов, очаровательные животные и плюшевые игрушки, изысканные украшения и подарки — в коллекции нежные открытки, которые идеально подходят для выражения чувств к любимой девушке или жене.
Нежные валентинки для девушки
© открытка создана РИА НовостиНежная валентинка для девушки
С комплиментами и подарками
© открытка создана РИА НовостиОткрытка с комплиментами
С котиками и милотой
© открытка создана РИА НовостиМилая открытка для девушки
Романтичные с розами для любимой
© открытка создана РИА НовостиРомантичная открытка с розами
Прикольные и смешные валентинки для друзей или коллег
Открытки, которые поднимут настроение вашим друзьям и коллегам. Забавные рабочие моменты, дружеские мемы и очаровательные животные в комичных ситуациях — идеальный способ подарить улыбку в День святого Валентина друзьям.
© открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка к 14 февраля
Что написать в валентинке: готовые поздравления и признания
Поздравление должно быть искренним. Это может быть короткое "Я люблю тебя", романтичное стихотворение или что-то личное из истории знакомства или ваших семейных отношений. Не знаете, как выразить свои чувства? Мы подготовили подборку коротких готовых текстов для валентинок — от нежной романтики до искреннего юмора.
Романтичные признания
"Ты — моя самая прекрасная история любви, бесконечная, яркая и с каждым днем открывающая что-то новое".
"Каждый день рядом с тобой превращает обычные моменты в особенные. Люблю тебя".
"Если бы мне пришлось выбирать снова, я бы тысячу раз выбрал(а) тебя. С Днем всех влюбленных, мое сердце".
"Любовь моя! Ты идеально подходишь мне, как пароль и логин. Вместе мы получаем доступ к счастью! С Днем влюбленных!"
Для парня
"Ты научил меня верить в настоящую любовь. Спасибо, что делаешь меня счастливой каждый день".
"С тобой даже обычный вечер с пиццей превращается в лучшее свидание. Благодарю за каждый момент рядом".
"Твои объятия — мое любимое место на земле. Спасибо, что всегда согреваешь меня и мое сердце".
Для девушки
"По всем научным исследованиям, ты — причина учащенного сердцебиения, нарушения сна и постоянных мыслей о тебе. Диагноз: я безнадежно влюблен в тебя!"
"Я искал идеальное поздравление, но потом решил: зачем тратить время на поиск слов, когда можно потратить его на поцелуи? Приходи забирать свои валентинки лично!"
"Ты — самое прекрасное, что случилось в моей жизни. Люблю тебя!"
Прикольные поздравления с юмором
"Не могу пережить нашу разлуку. Ты как Wi-Fi — я не вижу тебя и без тебя моя жизнь не работает".
"Просто напоминаю, что у тебя есть я. И если ты думаешь, что это не лучший подарок на День Валентина, то ты точно ошибаешься. Я приношу радость и хаос в твою жизнь совершенно бесплатно!".
"С Днем святого Валентина! Помни, что найти новую половинку сложнее, чем терпеть меня. Так что… выбирай с умом!".
Креативные идеи: как поздравить на 14 февраля электронной валентинкой
Удивите любимого человека необычным способом поздравления. Современные технологии позволяют создать оригинальные цифровые валентинки — QR-код с видео–признанием, валентинка с отметкой любимого человека в Stories в социальных сетях или романтическое послание супруге / супругу на рабочую электронную почту, в мессенджер или соцсеть.
Валентинка с QR-кодом
- Создать QR с видео-признанием
- Вставить на валентинку
Валентинка-сюрприз на работе
- Отправить валентинку на рабочую почту
Цифровая валентинка в Stories
- Выложить Stories с валентинкой
- Отметить любимого человека