Атомщик прокомментировал соглашение США и Армении по ядерной энергетике
22:55 13.02.2026
Атомщик прокомментировал соглашение США и Армении по ядерной энергетике
Атомщик прокомментировал соглашение США и Армении по ядерной энергетике

Вид на ночной Ереван
Вид на ночной Ереван. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Атомная энергетика не та сфера, где нужно экспериментировать на себе, такое мнение выразил эксперт-атомщик Александр Уваров на фоне подписания соглашения США и Армении о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе недавнего визита в Ереван заявил, что Вашингтон поставит Армении малые модульные реакторы. Вэнс добавил, что в рамках соглашения США поставят Армении оборудование на сумму до 5 миллиардов долларов. Кроме того, контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 миллиарда долларов предусмотрены в долгосрочной перспективе, отметил вице-президент США.
"Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе", - сказал Уваров деловой газете ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Он уточнил, что похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но, по словам Уварова, это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. Он считает, что в этом случае "Росатом" "скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии".
Также, по мнению эксперта-атомщика, с экономической точки зрения для Москвы попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка не окажется болезненной.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
Заголовок открываемого материала