В Челябинской области задержали главу Роспотребнадзора региона
В Челябинской области задержали главу Роспотребнадзора региона - РИА Новости, 13.02.2026
В Челябинской области задержали главу Роспотребнадзора региона
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов задержан, его подозревают в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:56:00+03:00
2026-02-13T19:56:00+03:00
2026-02-13T20:05:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
анатолий семенов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Челябинской области задержали главу Роспотребнадзора региона
Глава Роспотребнадзора Челябинской области Семенов подозревается в мошшеничестве