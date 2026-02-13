В Челябинской области задержали главу Роспотребнадзора региона

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов задержан, его подозревают в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество с использованием служебного положения), уточнил он.